Пограничники предотвратили диверсию на мосту в Луганской области. ФОТОрепортаж
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Недавно пограничники в Луганской области обнаружили и задержали мужчину, который пытался совершить диверсию на мосту.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как сообщается, после чего пограничники совместно с представителями СБУ провели обыск места жительства диверсанта. У мужчины обнаружили большое количество взрывчатки, бикфордов шнур, патроны и гранаты с маркировкой РФ.
Задержанный передан Национальной полиции Украины, его лицо и состав правонарушения выясняются.