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Пограничники предотвратили диверсию на мосту в Луганской области. ФОТОрепортаж

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Недавно пограничники в Луганской области обнаружили и задержали мужчину, который пытался совершить диверсию на мосту.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как сообщается, после чего пограничники совместно с представителями СБУ провели обыск места жительства диверсанта. У мужчины обнаружили большое количество взрывчатки, бикфордов шнур, патроны и гранаты с маркировкой РФ.

Задержанный передан Национальной полиции Украины, его лицо и состав правонарушения выясняются.

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Пограничники предотвратили диверсию на мосту в Луганской области 01
Пограничники предотвратили диверсию на мосту в Луганской области 02
Пограничники предотвратили диверсию на мосту в Луганской области 03
Пограничники предотвратили диверсию на мосту в Луганской области 04
Пограничники предотвратили диверсию на мосту в Луганской области 05

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Топ комментарии

  • Андрей Овсянников 06c2aa21
    Сергії, ти йолоп? Чи просто не усі фото додивився? На х.. цей твій висер?
  • Станислав Полторадня ce616d41
    Обвьязать этой хренью и поджечь.Пущай полетает!
  • Small Jerboa
    Якщо під товарним потягом на мосту підірвати навіть 200 грамів може багато шкоди накоїти.
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