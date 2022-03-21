"Волки" 128-й бригады взяли в плен группу боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР". ФОТОрепортаж

Горные штурмовики из подразделения "Волки" 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады во взаимодействии с пограничниками, нацгвардейцами при поддержке подразделений артиллерии взяли в плен четырех врагов – боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР", которые воюют против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в соцсети "Фейсбук".

"Одетые в разную форму и плохо экипированные пленные выглядят плачевно, росармия использует этих мобилизованных "бойцов" по сути как пушечное мясо", - говорится в сообщении.

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Данные пленных, взятые из их документов:

Смелик Юрий Михайлович, 11.03.1972 года, г. Луганск. Женат, имеет двоих сыновей и дочь. Живет в г. Луганск, г. Александровск, пос. Тепличное, ул. Виноградная, 17-А;

Клецов Артем Анатольевич, 21.11.1984 года, место рождения с.Строково Шахтаского района Донецкой области;

Поляков Сергей Николаевич, 7.03.1982 года, место рождения с.Хорошее Славяносербского района Луганской области;

Гуня Андрей Петрович, 14.07.1975 года, место рождения г.Красный Луч Луганской области. Место жительства г.Красный Луч, пгт Софиевский, ул.Сдобнова, 1-А/6.

"Поскольку "Фейсбук" по жалобе россиян блокирует публикации по обнародованным персональным данным, 128 бригада вскоре разместит фото документов пленных на других ресурсах."

Надеемся, что сам факт плена станет предметом для размышлений "горячих голов" с оккупированных территорий, которые намерены воевать с Украиной", - отметили в бригаде.