Российско-украинская война - самая страшная в Европе со времен Второй мировой, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что российско-украинская война - самая страшная в Европе со времен Второй мировой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

"Мы воюем против одной из самых многочисленных армий в мире за наше спасение. Против ракет, бомб и реактивной артиллерии. Против оккупантов, расстреливающих беженцев на дорогах. Которые убивают обычных мирных людей, создают искусственный голод целым городам, сжигают жилые кварталы. Это самая страшная война в Европе со времен Второй мировой", - заявил Зеленский и опубликовал подборку фотографий с кадрами ужасов войны в Украине.

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