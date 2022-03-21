В Лондоне на аукцион выставили антивоенную картину Бенкси, средства по продаже которой пойдут на помощь "Охматдету". ФОТО

На продажу была выставлена уникальная антивоенная картина Бенкси Вanksy’s CND Soldiers, unsigned. Картину на аукцион выставили анонимно, а средства будут направлены в поддержку НДСБ Охматдет. Сейчас в заведении лечат раненых детей, пострадавших в результате российской агрессии.

Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

Тихий аукцион завершится 27 марта 2022 года. Торги начинаются с 20 000 фунтов стерлингов.

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Организаторы акции отмечают: "Несмотря на активные обстрелы и авиаудары Российской Федерации, специалисты "Охматдета" продолжают оставаться в Киеве для защиты и лечения детей и раненых, доставляемых в больницу. Благодаря самоотверженной работе больницы своевременная медицинская помощь предоставляется пациентам в полном объеме, а собранные средства обеспечат продолжение этой важной работы".

"Министерство здравоохранения выражает искреннюю благодарность благотворителям, которые приобщаются к сохранению жизни и здоровья украинцев во время войны", - отмечают в Минздраве.