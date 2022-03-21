Захватчики обстреляли авто в Запорожской области, ранены 2 детей и 4 взрослых. ВИДЕО+ФОТО
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на АрмияInform.
Это произошло в населенном пункте Малиновка Запорожской области. Ранения получили двое малолетних детей, три женщины и мужчина.
"Мы проехали российский блокпост в сторону Полтавки. На нем никого не было. Однако в метрах 100 от него по нам начали стрелять российские солдаты, занявшие село", - рассказала пострадавшая жительница Малиновки.
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Военные медики запорожской теробороны эвакуировали пострадавших и предоставили им медицинскую помощь. Дети срочно отправлены в Запорожскую областную детскую больницу.
"Российские оккупанты, как обычно, обвинили в этом преступлении военнослужащих ВС Украины. Пострадавшие полностью опровергли эту дезинформацию", - пишет "АрмияInform".
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