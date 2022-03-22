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Молодые украинские яхтсмены пытались помешать яхте Абрамовича пришвартоваться в Турции. ФОТО

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Украинские дети пытались помешать яхте олигарха Романа Абрамовича пришвартоваться в Бодруме, Турция.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Empr.media.

Чтобы скрыться от санкций, Абрамович перегнал свои яхты в Турцию. Узнав об этом, команда молодых яхтсменов решила помешать ему. Дети и их тренер встали между яхтой и причалом, пытаясь заблокировать попытку корабля пришвартоваться в порту.

Юным героям удалось продержать блокаду 15 минут, но позже прибыла турецкая полиция. Детей доставили в полицейский участок; полиция записала паспортные данные яхтсменов и отпустила их. В настоящее время яхта Абрамовича находится в Бодруме.

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Молодые украинские яхтсмены пытались помешать яхте Абрамовича пришвартоваться в Турции 01

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Топ комментарии

  • Aut Ogen
    У всьому світі тепер не повині вбивці почувати себе комфортно і в безпеці. Весь світ повинен повстати проти абсолютного зла і найбільшого терориста.
  • Микола Папізже
    або яхти з самонаведенням
  • vetalman807
    маленький ,але вільний човник , робить супротив мега-яхті яка куплена на вкрадені гроші ...У цьому фото вся краса і біль
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