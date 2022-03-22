Молодые украинские яхтсмены пытались помешать яхте Абрамовича пришвартоваться в Турции. ФОТО
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Украинские дети пытались помешать яхте олигарха Романа Абрамовича пришвартоваться в Бодруме, Турция.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Empr.media.
Чтобы скрыться от санкций, Абрамович перегнал свои яхты в Турцию. Узнав об этом, команда молодых яхтсменов решила помешать ему. Дети и их тренер встали между яхтой и причалом, пытаясь заблокировать попытку корабля пришвартоваться в порту.
Юным героям удалось продержать блокаду 15 минут, но позже прибыла турецкая полиция. Детей доставили в полицейский участок; полиция записала паспортные данные яхтсменов и отпустила их. В настоящее время яхта Абрамовича находится в Бодруме.