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ВСУ уничтожили подразделения морпехов РФ, которых готовили для штурма Одессы, - ОВА. ВИДЕО

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Личный состав подразделений морской пехоты РФ, готовившихся для штурма Одессы, войска ВСУ уничтожили под Николаевом и Мариуполем.

Об этом сообщил в фейсбуке спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"Морпехи, которые должны были десантироваться на побережье Одессы, уничтожены и гниют под Николаевом и Мариуполем. А остатки (тех подразделений - ред.) еще пойдут на корм черноморским бычкам. И такова судьба каждого захватчика", - отметил Братчук.

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Как добавил спикер ОВА, "русский корабль и русские морпехи пошли по известному адресу. Слава Украине!".

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  • Yarko Blasitemaster
    Мальчиков, в трусиках, в дребезги
  • Бенина Мама
    Учитывая то, что сдохшие орки уже не влезут в 1 концертный зал, предлагаю Куйлу выделять им разные билеты: армии- на Кобзона, авиации- на Задорнова, а флоту- на улётно-подводный хор Александрова.
  • Александр d30dc4a6
    Кстати, среди этого гумуса было много призывников с самого Крыма, чьи родители скорее всего кричали - "Крым вернулся в родную говень! Хоть камни с неба! Хутин введи!"
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