ВСУ уничтожили подразделения морпехов РФ, которых готовили для штурма Одессы, - ОВА. ВИДЕО

Личный состав подразделений морской пехоты РФ, готовившихся для штурма Одессы, войска ВСУ уничтожили под Николаевом и Мариуполем.

Об этом сообщил в фейсбуке спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"Морпехи, которые должны были десантироваться на побережье Одессы, уничтожены и гниют под Николаевом и Мариуполем. А остатки (тех подразделений - ред.) еще пойдут на корм черноморским бычкам. И такова судьба каждого захватчика", - отметил Братчук.

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Как добавил спикер ОВА, "русский корабль и русские морпехи пошли по известному адресу. Слава Украине!".