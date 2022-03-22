"Монах"-диверсант в Киеве хотел "стереть украинскую нацию с лица земли". Его задержали. ФОТО
Об этом сообщают в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Выяснилось, что задержанный поддерживал действия российской армии на территории Украины, пропагандировал идеи "русского мира" и сотрудничал с врагом, передавая важную информацию. 41-летний злоумышленник, назвавшийся монахом одного из храмов, был задержан оперативниками Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины на одной из станций метро. В его помещении изъяли доказательства, свидетельствующие о возможной причастности к разведывательно-диверсионной деятельности на территории Украины и пособничестве врагу.
Кроме того, в телефоне подозреваемого есть переписки с абонентами России с призывами к уничтожению украинцев, фотографии объектов критической инфраструктуры, аудиозаписи с информацией о расположении блокпостов и т.д. Задержанный полицейскими был передан работникам СБУ для проведения дальнейших следственных действий.