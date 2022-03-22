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Каждые 4 минуты в "ВКонтакте" выходит очередной некролог о ликвидированных в Украине военных РФ, - InformNapalm. СКРІНШОТИ

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Российская соцсеть "ВКонтакте" наполнена некрологами о ликвидированных в Украине российских оккупантах.

Об этом сообщает InformatNapalm, передает Цензор.НЕТ.

"Небольшие наблюдения, судя по количеству некрологов, счет которых на России идет на тысячи и как мы уже вчера писали, примерно каждые 4 мин в VK выходит очередной некролог. То сведения о потерях личного состава ВС РФ и других ежедневно публикуемых силовых структур России, украинская сторона не только не завышает, но и могут отставать от реального количества потерь", - говорится в сообщении. 

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Каждые 4 минуты в ВКонтакте выходит очередной некролог о ликвидированных в Украине военных РФ, - InformNapalm 01
Каждые 4 минуты в ВКонтакте выходит очередной некролог о ликвидированных в Украине военных РФ, - InformNapalm 02
Каждые 4 минуты в ВКонтакте выходит очередной некролог о ликвидированных в Украине военных РФ, - InformNapalm 03
Каждые 4 минуты в ВКонтакте выходит очередной некролог о ликвидированных в Украине военных РФ, - InformNapalm 04
Каждые 4 минуты в ВКонтакте выходит очередной некролог о ликвидированных в Украине военных РФ, - InformNapalm 05
Каждые 4 минуты в ВКонтакте выходит очередной некролог о ликвидированных в Украине военных РФ, - InformNapalm 06
Каждые 4 минуты в ВКонтакте выходит очередной некролог о ликвидированных в Украине военных РФ, - InformNapalm 07
Каждые 4 минуты в ВКонтакте выходит очередной некролог о ликвидированных в Украине военных РФ, - InformNapalm 08

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Топ комментарии

  • хрен
    ну прям наглядеться не могу БІС!!БІС!!!
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Владимир Парфянов
    Мусульманина Ильгиза Усманова наградили крестом "За мужество"... Капец!!! Такое может быть только в ЛаптеРейхе!!!
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