Российская авиация сегодня сбросила две сверхмощные авиабомбы на Мариуполь, - горсовет. ФОТО
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Враг продолжает цинично уничтожать украинский Мариуполь. Российская авиация сегодня сбросила две сверхмощные авиабомбы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.
Как констатируется, к сожалению город получил еще большие разрушения.
"В очередной раз становится понятно, что оккупантам не интересен город Мариуполь, они хотят сравнять его с землей и сделать из него пепел мертвой земли", - говорится в сообщении.