Новости Фото • Война

Российская авиация сегодня сбросила две сверхмощные авиабомбы на Мариуполь, - горсовет. ФОТО

32 62721
Враг продолжает цинично уничтожать украинский Мариуполь. Российская авиация сегодня сбросила две сверхмощные авиабомбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

Как констатируется, к сожалению город получил еще большие разрушения.

"В очередной раз становится понятно, что оккупантам не интересен город Мариуполь, они хотят сравнять его с землей и сделать из него пепел мертвой земли", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел разговор с Папой Римским Франциском: "Украина приветствовала бы посредническую роль Святого Престола"

Российская авиация сегодня сбросила две сверхмощные авиабомбы на Мариуполь, - горсовет 01

Топ комментарии

  • Andy S 89bd7d80
    Тех, кто участвовал в блокаде Мариуполя в плен не брать! А если взяли, снимать кожу с живых.
  • Only
    Це вони так вимагають любові до себе.

    Мразоти!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    героїчний Марик... самі уламки мирного життя.... але і руїни стріляють !!!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости