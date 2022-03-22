Российская авиация сегодня сбросила две сверхмощные авиабомбы на Мариуполь, - горсовет. ФОТО

Враг продолжает цинично уничтожать украинский Мариуполь. Российская авиация сегодня сбросила две сверхмощные авиабомбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

Как констатируется, к сожалению город получил еще большие разрушения.

"В очередной раз становится понятно, что оккупантам не интересен город Мариуполь, они хотят сравнять его с землей и сделать из него пепел мертвой земли", - говорится в сообщении.

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