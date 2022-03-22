В России командующего 6-й общевойсковой армией генерала Ершова отправили под домашний арест из-за огромных потерь в Украине, - журналист Цимбалюк. ФОТО

Министр обороны России Сергей Шойгу отстранил от исполнения обязанностей командующего 6-й общевойсковой армией генерал-лейтенанта Ершова Владислава Николаевича, обвинив его в огромных потерях личного состава.

Об этом сообщает в фейсбуке журналист Роман Цимбалюк, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время генерал Ершов находится под домашним арестом, в отношении него ведется следствие", - пишет Цимбалюк.

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По его информации, по предварительным данным, потери личного состава названной армии составляют более двух тысяч военнослужащих, из которых около 180 человек – солдаты-срочники.