Спутник показал, что Россия развернула дополнительные силы на границе Беларуси и Черниговщины. ФОТО

В белорусской деревне Дублин, в 30 км от границы с Черниговской областью, зафиксирована дополнительная военная колонна РФ.

Об этом сообщил американский журналист Джек Детч и сопроводил текст спутниковым снимком, передает Цензор.НЕТ.

"Россия развернула дополнительные наземные силы на юге Беларуси, всего в 18 милях от границы с Украиной, судя по снимкам с воздуха. На спутниковой фотографии видно, что в белорусской деревне Дублин установлены новые палатки и оборудование", – говорится в сообщении.

Смотрите также: Спутники Maxar показали масштаб разрушений под Киевом и Черниговом. ФОТО

Село Дублин расположено в Брагинском районе Гомельской области Беларуси примерно в 30 км от Черниговской области Украины.