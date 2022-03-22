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Спутник показал, что Россия развернула дополнительные силы на границе Беларуси и Черниговщины. ФОТО

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В белорусской деревне Дублин, в 30 км от границы с Черниговской областью, зафиксирована дополнительная военная колонна РФ.

Об этом сообщил американский журналист Джек Детч и сопроводил текст спутниковым снимком, передает Цензор.НЕТ.

"Россия развернула дополнительные наземные силы на юге Беларуси, всего в 18 милях от границы с Украиной, судя по снимкам с воздуха. На спутниковой фотографии видно, что в белорусской деревне Дублин установлены новые палатки и оборудование", – говорится в сообщении.

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Спутник показал, что Россия развернула дополнительные силы на границе Беларуси и Черниговщины 01

Село Дублин расположено в Брагинском районе Гомельской области Беларуси примерно в 30 км от Черниговской области Украины.

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Топ комментарии

  • константен
    Прелестно...даже с фотофиксацией

  • константен
    Все флаги в гости будут к нам...

  • Ivan Pupkin b2770a7a
    больше мертвых и разных кацапов, каждая семья должна получить похоронку что бы при слове Украина кацапы непроизвольно обсыкались
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