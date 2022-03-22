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Офицер-десантник Андрей Хоменко, спасший многих воинов и погибший в бою во время уничтожения вражеского десанта в Николаевской области, удостоен звания "Герой Украины". ФОТО

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Офицер-десантник старший лейтенант Андрей Хоменко спас многие жизни и погиб в бою как настоящий герой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, командир десантно-штурмового взвода 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ старший лейтенант Андрей Хоменко удостоен звания "Герой Украины" и ордена "Золотая Звезда" (посмертно).

"В частности, 3 марта в районе населенного пункта Казачьего, позиция командира десантно-штурмового взвода старшего лейтенанта Андрея Хоменко уничтожила 5 единиц БМП-3 и один танк противника. Неоднократно офицер-десантник производил эвакуацию личного состава различных подразделений бригады, вывозил раненых и уцелевших воинов после атаки с воздуха, а также танковых обстрелов противника.
Погиб старший лейтенант Андрей Хоменко 3 марта во время уничтожения вражеского десанта в районе населенного пункта Андрейчиково Николаевской области. Он до конца командовал своим подразделением, противнику был нанесен максимальный урон, около тридцати оккупантов. Вечная память и слава офицеру-десантнику! Мы отомстим за каждого!!!" - сказано в сообщении.

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Офицер-десантник Андрей Хоменко, спасший многих воинов и погибший в бою во время уничтожения вражеского десанта в Николаевской области, удостоен звания Герой Украины 01

Топ комментарии

  • Мабуть Я
    Героям Слава!!!
  • Reception Office
    Герої не вмирають!!!
  • Чайка Київ
    ГЕРОЮ СЛАВА !!!
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