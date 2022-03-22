На Виннитчине сбили российскую крылатую ракету "Искандер", - председатель ОВА Борзов. ФОТО
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На Виннитчине во вторник, 22 марта, сбили российскую крылатую ракету "Искандер".
Об этом в фейсбуке сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, передает Цензор.НЕТ.
"Плюс одна. "Искандер", – написал Борзов.
Остатки ракеты упали на поле.
На Виннитчине в 12:45 была объявлена воздушная тревога, отбой раздался в 14.00.
На территории Винницкой области 20 марта была сбита одна российская ракета, 18 марта – три.