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Разбомбленная харьковская квартира, где погиб 95-летний узник немецких концлагерей Романченко. ФОТО

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Появились кадры разбомбленной харьковской квартиры 95-летнего узника немецких концлагерей Бориса Романченко, убитого российскими оккупантами в собственном доме.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Nexta Live, его останки собрали в мешок.

Разбомбленная харьковская квартира, где погиб 95-летний узник немецких концлагерей Романченко 01

Напомним, вчера стало известно, что от российского снаряда погиб Борис Романченко, переживший издевательства в 4 нацистских концлагерях, включая Бухенвальд.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": От российского снаряда в Харькове погиб 95-летний Борис Романченко, прошедший 4 нацистских концлагеря. ФОТО

Разбомбленная харьковская квартира, где погиб 95-летний узник немецких концлагерей Романченко 02


Разбомбленная харьковская квартира, где погиб 95-летний узник немецких концлагерей Романченко 03

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Топ комментарии

  • Тетяна Тать
    шо смогли суки, то и повторили

    нравится вам ваше достижение, рашане?

    хавайте полной ложкой теперь ненависть презрение и омерзение
    не знаю, как насчет всего мира, но от украинцев точно и очень надолго

    повторили?
    теперь не скулите.
  • Туманов Владимир
    российские уроды будут гореть в аду. Еще при остатках их никчемной жизни.
  • Остап Покотило
    Пережил немецкие т лагеря , но пришли фашисты, хуже тех фашистов и убили человека

    Неужели украинцы это смогут забыть...
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