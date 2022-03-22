Разбомбленная харьковская квартира, где погиб 95-летний узник немецких концлагерей Романченко. ФОТО
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Появились кадры разбомбленной харьковской квартиры 95-летнего узника немецких концлагерей Бориса Романченко, убитого российскими оккупантами в собственном доме.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Nexta Live, его останки собрали в мешок.
Напомним, вчера стало известно, что от российского снаряда погиб Борис Романченко, переживший издевательства в 4 нацистских концлагерях, включая Бухенвальд.