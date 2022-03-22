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Войска РФ совершили артобстрел н.п.Бровары. Повреждены 7 автобусов, - Офис генпрокурора. ФОТО

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22 марта 2022 вооруженные силы РФ произвели артиллерийский обстрел города Бровары Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, снаряд попал на территорию одного из заводов, повредив 7 автобусов и хозяйственные постройки.

По предварительным данным, жертв нет.

Броварская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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Прокуроры Киевщины продолжают принимать все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации.

Войска РФ совершили артобстрел н.п.Бровары. Повреждены 7 автобусов, - Офис генпрокурора 01

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    Мста-С - 29 км
    Коалиция СВ - 80 км
    але їх тільки 12 штук і навряд чи кацапи їх використовують в Україні

    і як же нам не вистачає нашої Богданки із дальністю 60 км, розробленої у 2015 - 2018 рр. при Пороху і заасхвальтованої Вєлічайшим !!!
  • Алекс Мышкевич
    вибачте, звісно, але автобуси мають колеса !

    то що не можна було автобуси хоча б відігнати в беспечне місце, або віддайте Теробороні!
  • Funt Gor
    ⚡️⚡️ Колектив Anonymous злив базу даних найбільшої харчової компанії у світі Nestlé. Витік 10 ГБ даних електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів Nestlé тощо.
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