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Группа российских диверсантов подорвалась под Кривым Рогом. ФОТО

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Под Кривым Рогом на мине подорвались вражеские диверсанты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Минные заграждения вокруг Кривого Рога показали свою эффективность. На одном из полей на минах взорвалась машина с российскими диверсантами, сообщило командование территориальной обороны Кривого Рога.

Для защиты от врага вокруг Кривого Рога установлены минные поля. Жителей просят передвигаться только по основным дорогам между селами и городами. Ездить по полевым дорогам, полям, посадкам, балкам и т.п. запрещено.

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Группа российских диверсантов подорвалась под Кривым Рогом 01
Группа российских диверсантов подорвалась под Кривым Рогом 02

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Топ комментарии

  • Larissa Kora 56c14f78
    Яке прикре самогубство!
  • Saskia Jansen
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а не хер по ораному шастать...твари
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