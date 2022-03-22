Люди готовят еду на костре, сидят без отопления, воды и электроэнергии: Последствия действий российских оккупантов в Чернигове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Российские оккупанты в Чернигове уничтожили все коммуникации. Местные жители живут без электроэнергии, отопления и воды.
Об этом сообщает издание Высокий вал, передает Цензор.НЕТ.
В городе больше двух недель нет электричества, отопления, воды, не работает канализация. Также наблюдаются проблемы с газоснабжением.
"Но со всем этим мы лично легко справлялись:
Мужчины буквально за несколько часов накопали в районе ям для туалетов;
Готовить на костре – настоящая тусовка с соседями;
Дома собачий холод (ночью было до - 9), пар изо рта - достаем шерстяные носки и заматываемся во все, что есть;
Нет света – отбой в 20:00;
Воду находим в частном секторе – стучимся в ворота и просим о помощи (недавно воду начали подвозить)" – рассказала местная жительница.