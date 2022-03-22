Новости Фото • Война

Люди готовят еду на костре, сидят без отопления, воды и электроэнергии: Последствия действий российских оккупантов в Чернигове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

13 49235
Российские оккупанты в Чернигове уничтожили все коммуникации. Местные жители живут без электроэнергии, отопления и воды.

Об этом сообщает издание Высокий вал, передает Цензор.НЕТ.

В городе больше двух недель нет электричества, отопления, воды, не работает канализация. Также наблюдаются проблемы с газоснабжением.

"Но со всем этим мы лично легко справлялись:

Мужчины буквально за несколько часов накопали в районе ям для туалетов;
Готовить на костре – настоящая тусовка с соседями;
Дома собачий холод (ночью было до - 9), пар изо рта - достаем шерстяные носки и заматываемся во все, что есть;
Нет света – отбой в 20:00;
Воду находим в частном секторе – стучимся в ворота и просим о помощи (недавно воду начали подвозить)" – рассказала местная жительница.

Также смотрите: Чернигов – под постоянными атаками и обстрелами российских оккупантов. Ужасающие кадры разрушений и поиска людей под завалами. ВИДЕО

Люди готовят еду на костре, сидят без отопления, воды и электроэнергии: Последствия действий российских оккупантов в Чернигове 01
Люди готовят еду на костре, сидят без отопления, воды и электроэнергии: Последствия действий российских оккупантов в Чернигове 02
Люди готовят еду на костре, сидят без отопления, воды и электроэнергии: Последствия действий российских оккупантов в Чернигове 03
Люди готовят еду на костре, сидят без отопления, воды и электроэнергии: Последствия действий российских оккупантов в Чернигове 04
Люди готовят еду на костре, сидят без отопления, воды и электроэнергии: Последствия действий российских оккупантов в Чернигове 05
Люди готовят еду на костре, сидят без отопления, воды и электроэнергии: Последствия действий российских оккупантов в Чернигове 06
Люди готовят еду на костре, сидят без отопления, воды и электроэнергии: Последствия действий российских оккупантов в Чернигове 07

Топ комментарии

  • Bronya Bronya
    Не моє. На Київщині повноцінне Дике Поле. В одному лише невеличкому лісі під селом, за яке йдуть бої, нарахував - ЗСУ, НГУ, тероборона, поліція, декілька славетних добробатів, ГУР, СБУ, якісь загадкові спєци з дивними калашматами та просто мутні тіпи зі зброєю.
    Вся ця двіжуха невпинно переміщується, вступає в бій та виходить з нього, когось привозять, когось увозять, і всі періодично намагаються намутитись зброєю у ворогів або союзників.

    Зв'язку немає ні в кого і ні з ким, єдине командування мішпухи якщо десь і існує, то все одно нічим особливо не командує, координація слабонереалізуєма - варто домовитись з кимось про спільні дії, як через декілька годин знаходиш на його місці іншого.

    Ліс систематично піддається істеричним обстрілам противника різного ступеню інтенсивності і успішності, від чого всі розбігаються а потім збігаються заново в нових конфігураціях.

    При спробах супротивника зайти в село його знищують, а потім мутні тіпи біжуть під вогнем і збирають трофеї вимазучись в крові. Хтось пре російські каски, хтось фоткає трупи, хтось пише бойові донесення.

    На три російські бехи виїхав танк, роздовбав їх і поїхав кудись. ******* піхоту накромсали з трьох боків невстановлені особи. Чий це був танк, де він взявся і куди дівся не зміг відповісти ніхто.

    Єдина ідея, яка мов наріжний камінь об'єднує всіх - вбивати.

    Це Козаччина. Це той самий вітер з Холодного Яру, в якого відсутній центр координації та постачання - звідки всі ці люди беруться, де вони озброюються і куди діваються не знають навіть вони самі.

    В жодній військовій академії світу не вчили як протистояти подібному.

    Добро пожаловать в ад.
  • константен
    Чернигов...Русь изначальная. Малая и исконная. И опять орды из Азии прут в Европу, обламывая рога об потомков норманнов и хазар
  • Александр Супрун bdc02a81
    Через полгода так должна выглядеть мацква
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости