Трех сторонников "русского мира" задержали в Киеве. ФОТО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщает патрульная полиция Киева.
"В Киеве патрульные продолжают задерживать сторонников "русского мира". Патрулируя ночью на Оболонском проспекте, экипаж получил сообщение о том, что из окна дома на 14-м этаже светится зеленый фонарь. Полицейские проверили дом, в одной из квартир обнаружили гражданина "братского народа", который без приглашения находится на территории Украины. Еще одного "незваного гостя" из Архангельской области РФ задержали на проспекте Свободы", - говорится в сообщении.
"Но не только россияне "гуляют" по нашему городу, некоторые наши граждане охотно им помогают: на улице Отдыха патрульные остановили гражданина, фотографировавшего окрестности. Во время проверки телефона у него патрульные обнаружили много фотографий блок-постов. По словам задержанного, отправлял их маме и брату в Европу. Так ли это, проверят соответствующие службы", - добавили в полиции.
Все задержанные доставлены в районные управления и переданы сотрудникам СБУ для проверки.