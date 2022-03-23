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По окраине Киева ночью ударили запрещенными фосфорными бомбами, - мэр Ирпеня Маркушин. ФОТО

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Минувшей ночью оккупанты нанесли по северо-западной окраине Киева удар запрещенными фосфорными бомбами.

Об этом сообщает мэр города Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера, 22 марта, поздно вечером российские оккупанты применили над северо-западной окраиной Киева запрещенные фосфорные боеприпасы. Ориентировочная зона поражения – Гостомель-Ирпень", – написал он.

Маркушин отметил, что применение такого оружия запрещено Женевской конвенцией 1949 г. и является преступлением против человечности.

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По окраине Киева ночью ударили запрещенными фосфорными бомбами, - мэр Ирпеня Маркушин 01
По окраине Киева ночью ударили запрещенными фосфорными бомбами, - мэр Ирпеня Маркушин 02
По окраине Киева ночью ударили запрещенными фосфорными бомбами, - мэр Ирпеня Маркушин 03

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  • Чайка Київ
    Горіти вам у пеклі, кацапи.
  • Vlad_Len
    Нацисти з символікою ZZ.
  • siveryanin
    Підорашки.
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