По окраине Киева ночью ударили запрещенными фосфорными бомбами, - мэр Ирпеня Маркушин. ФОТО
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Минувшей ночью оккупанты нанесли по северо-западной окраине Киева удар запрещенными фосфорными бомбами.
Об этом сообщает мэр города Александр Маркушин, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера, 22 марта, поздно вечером российские оккупанты применили над северо-западной окраиной Киева запрещенные фосфорные боеприпасы. Ориентировочная зона поражения – Гостомель-Ирпень", – написал он.
Маркушин отметил, что применение такого оружия запрещено Женевской конвенцией 1949 г. и является преступлением против человечности.