В Тростянце героической смертью погиб член добровольческого формирования территориального общества Иван Мартыновский, - горсовет. ФОТО
Об этом сообщил Тростянецкий горсовет, передает Цензор.НЕТ.
"21 марта 2022 года в бою за освобождение города Тростянец героической смертью погиб член добровольческого формирования Тростянецкой территориальной громады №1 МАРТИНОВСКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ.
Иван был очень добрым и справедливым человеком, был одним из первых добровольцев, которые сейчас с вооруженными силами воюют против русских оккупантов.
Во время боя Иван Петрович находился на первой линии огня и погиб, пытаясь освободить свой родной город… Сейчас он навсегда в нашей памяти…
У Ивана Петровича остались жена и дети, которым мы от всей нашей общины сочувствуем в это тяжкое для семьи мгновение….
Мы все вместе глубоко скорбим…..
Пусть земля будет пухом….. Вечная память герою", - говорится в сообщении.