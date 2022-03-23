Украинские воины ликвидировали оккупанта Ситоленко, тестя известного террориста Гиркина. ФОТО
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Украинские воины ликвидировали оккупанта Сергея Ситоленко, который приходится тестем известному террористу Игорю Стрелкову-Гиркину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал украинский офицер Анатолий Штефан.
Он отметил: "Тесть "Гиркина" Стрелкова... Ситоленко Сергей, позывной "Сытый", который с 2014-го года проходил службу в 3 ОМСБр РОА и 8 лет не давал покоя воинам ВС Украины. Спасибо снайперу Сил обороны Украины".