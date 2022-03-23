Украинские воины ликвидировали оккупанта Ситоленко, тестя известного террориста Гиркина. ФОТО

Украинские воины ликвидировали оккупанта Сергея Ситоленко, который приходится тестем известному террористу Игорю Стрелкову-Гиркину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал украинский офицер Анатолий Штефан.

Он отметил: "Тесть "Гиркина" Стрелкова... Ситоленко Сергей, позывной "Сытый", который с 2014-го года проходил службу в 3 ОМСБр РОА и 8 лет не давал покоя воинам ВС Украины. Спасибо снайперу Сил обороны Украины".

Читайте также: "Радует признание, что я что-то сделал в этой жизни", - российский террорист Гиркин о возможности пожизненного заключения по делу MH17