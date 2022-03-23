Новости Фото • Война

Военнообязанным, которые нарушают комендантский час и ПДД, будут вручать повестки - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

26 00573
Патрульная полиция будет способствовать вручению повесток военнообязанным гражданам, которые нарушают комендантский час и грубо нарушают ПДД.

Об этом сообщил заместитель главы Патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, передает Цензор.НЕТ.

Военнообязанным, которые нарушают комендантский час и ПДД, будут вручать повестки - патрульная полиция 01

"Патрульная полиция объявляет беспрецедентную акцию: на время войны, всех невежливых на блок-постах, нарушителей комендантского часа и грубых нарушителей ПДД ожидает специальный приз. Кроме административной ответственности, мы способствуем получению еще такого специального подарка, как направление на военно-врачебную комиссию с дальнейшим оформлением в подразделения ВСУ", - написал Белошицкий в фейсбуке.

"Агрессию и неповиновение в военное время нужно направлять против врага!", отметил полицейский и добавил несколько фото первых получателей.

Военнообязанным, которые нарушают комендантский час и ПДД, будут вручать повестки - патрульная полиция 02
Военнообязанным, которые нарушают комендантский час и ПДД, будут вручать повестки - патрульная полиция 03
Военнообязанным, которые нарушают комендантский час и ПДД, будут вручать повестки - патрульная полиция 04
Военнообязанным, которые нарушают комендантский час и ПДД, будут вручать повестки - патрульная полиция 05
Военнообязанным, которые нарушают комендантский час и ПДД, будут вручать повестки - патрульная полиция 06
Военнообязанным, которые нарушают комендантский час и ПДД, будут вручать повестки - патрульная полиция 07

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Zet Zet
    Не розділяю такого. Захищати Батьківщину - це не покарання, це поклик. Багато чоловіків у чергах стоять. Така демотивація не піднімає бойовий дух, тим більше публічно це не озвучується.
  • Uzer Uzer
    Шикарно! Тоесть я могу попасть в войска, даже несмотря на их - "нужны будете вызовем"? Лайфхак блин
  • Voloshka P.
    не всім же воювати. Робота по забезпеченню армії завжди знайдеться.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости