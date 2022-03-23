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Десантники уничтожили группу российских диверсантов, передвигавшихся на гражданских авто. ФОТОрепортаж

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В одной из областей Украины подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ успешно уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

"Российские диверсанты использовали гражданский транспорт разных типов для дальнейшего осуществления в наших тыловых городах и селах диверсий и провокаций. Однако они были успешно обнаружены и уничтожены украинскими десантниками", - говорится в сообщении.

Воины ДШВ также призывают всех украинцев помогать в уничтожении агрессора:

"Братья и сестры, присоединяйтесь к выявлению и нейтрализации диверсантов противника! О замеченных подозрительных лицах немедленно сообщайте правоохранительным органам или подразделениям Вооруженных Сил Украины. Только общими усилиями мы уничтожим противника и очистим от оккупантов Украину!"

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Десантники уничтожили группу российских диверсантов, передвигавшихся на гражданских авто 01
Десантники уничтожили группу российских диверсантов, передвигавшихся на гражданских авто 02
Десантники уничтожили группу российских диверсантов, передвигавшихся на гражданских авто 03
Десантники уничтожили группу российских диверсантов, передвигавшихся на гражданских авто 04
Десантники уничтожили группу российских диверсантов, передвигавшихся на гражданских авто 05
Десантники уничтожили группу российских диверсантов, передвигавшихся на гражданских авто 06

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Топ комментарии

  • Kucher
    Горіть у пеклі, кацапи!
    Слава Україні!
  • Харьков Сумской
    Жёстко обезвредили.

    Но иначе нельзя. Это даже не "армия сверхдержавы". Это - подонки и террористы.
  • Autorare Autorare
    Приємні фото
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