Десантники уничтожили группу российских диверсантов, передвигавшихся на гражданских авто. ФОТОрепортаж

В одной из областей Украины подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ успешно уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

"Российские диверсанты использовали гражданский транспорт разных типов для дальнейшего осуществления в наших тыловых городах и селах диверсий и провокаций. Однако они были успешно обнаружены и уничтожены украинскими десантниками", - говорится в сообщении.

Воины ДШВ также призывают всех украинцев помогать в уничтожении агрессора:

"Братья и сестры, присоединяйтесь к выявлению и нейтрализации диверсантов противника! О замеченных подозрительных лицах немедленно сообщайте правоохранительным органам или подразделениям Вооруженных Сил Украины. Только общими усилиями мы уничтожим противника и очистим от оккупантов Украину!"

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