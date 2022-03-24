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Частично уничтожена, частично захвачена колонна обеспечения российских оккупантов на севере Украины, - Генштаб. ФОТОрепортаж

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Защитники Украины частично уничтожили колонну снабжения российских оккупантов на севере страны. Оставшуюся колонну – захватили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"На севере Украины частично уничтожена, а частично захвачена колонна обеспечения российских оккупантов. Сопротивление продолжается! Вместе победим!", - говорится в сообщении.

Частично уничтожена, частично захвачена колонна обеспечения российских оккупантов на севере Украины, - Генштаб 01
Частично уничтожена, частично захвачена колонна обеспечения российских оккупантов на севере Украины, - Генштаб 02
Частично уничтожена, частично захвачена колонна обеспечения российских оккупантов на севере Украины, - Генштаб 03
Частично уничтожена, частично захвачена колонна обеспечения российских оккупантов на севере Украины, - Генштаб 04
Частично уничтожена, частично захвачена колонна обеспечения российских оккупантов на севере Украины, - Генштаб 05

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