Частично уничтожена, частично захвачена колонна обеспечения российских оккупантов на севере Украины, - Генштаб. ФОТОрепортаж
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Защитники Украины частично уничтожили колонну снабжения российских оккупантов на севере страны. Оставшуюся колонну – захватили.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"На севере Украины частично уничтожена, а частично захвачена колонна обеспечения российских оккупантов. Сопротивление продолжается! Вместе победим!", - говорится в сообщении.