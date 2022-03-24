Позицию, с которой вела огонь Татьяна Чорновол, разбил вражеский танк. Экс-нардеп не пострадала, потому что перед обстрелом переместилась на новую позицию. ФОТОрепортаж
Об этом сообщила в фейсбуке экс-нардеп Татьяна Чорновол, защищающая Украину, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера позицию, с которой я разбила вражеский танк, разбил вражеский танк, а его в свою очередь разбил наш миномет Молот...Как все прекрасно сложилось, а особенно потому, что меня там уже не было...Позавчера меня, как ужалило, скомандовала ребятам под вечер копать новую позицию. Копали, но сетовали на меня, мол, каждый день переезд...", - отмечает Чорновол.
По ее словам, танковый снаряд приземлился в полутора метрах от матраса, на котором она лежит за пультом.
"Правда, детали прилета таковы, что я бы не критически пострадала, потому что снаряд упал за грудой земли, и осколки пошли вверх, посекли ветки на дереве и столб. Но точно было бы не очень комфортно. Я честно говоря не знаю, какие последствия, когда танковый снаряд приземляется в метре от твоей головы... Однако я точно знаю, что нужно себя слушаться...", - заметила она.