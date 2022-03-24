Из-за вражеских обстрелов возник пожар на территории предприятия на Васильковщине, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киевской области ликвидирован пожар в производственно-складском помещении, который произошел в результате обстрела со стороны войск РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Как отмечается, 24 марта в 02:05 в оперативно-диспетчерскую службу 101 поступило сообщение об обстрелах территории предприятия на Васильковщине. На месте оказалось, что огнем охвачено производственно-складское помещение на площади более 4000 кв. и есть угроза возгорания административного здания. Пострадавшие и погибшие не обнаружены .

"Пожар был локализован в 05:05 и полностью ликвидирован в 08:29. На месте вызова работали 24 пожарных и 6 единиц техники", - говорится в сообщении.

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