Хакеры Anonymous атаковали сайты Decathlon, Leroy Merlin и Ашан. ФОТО
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Anonymous продолжают ломать сайты компаний, которые отказываются уходить с российского рынка.
Об этом группа хакеров и активистов сообщили в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
JUST IN: #Anonymous is targeting companies that continue to operate in Russia. https://t.co/6aJxERLPNK | DOWNhttps://t.co/Pbr4FiEBvr | DOWNhttps://t.co/1skWyQCS2d | DOWN#PullOutOfRussia #OpRussia pic.twitter.com/0BEOSRq6uM— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 23, 2022
Твит про взлом сайтов Decathlon, Leroy Merlin и Ашан был опубликован около 3:00 24 марта. Anonymous также опубликовали фото со страниц взломанных сайтов.