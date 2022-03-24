Хакеры Anonymous атаковали сайты Decathlon, Leroy Merlin и Ашан. ФОТО

Anonymous продолжают ломать сайты компаний, которые отказываются уходить с российского рынка.

Об этом группа хакеров и активистов сообщили в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Твит про взлом сайтов Decathlon, Leroy Merlin и Ашан был опубликован около 3:00 24 марта. Anonymous также опубликовали фото со страниц взломанных сайтов.

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