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Хакеры Anonymous атаковали сайты Decathlon, Leroy Merlin и Ашан. ФОТО

24 07325
Anonymous продолжают ломать сайты компаний, которые отказываются уходить с российского рынка.

Об этом группа хакеров и активистов сообщили в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Твит про взлом сайтов Decathlon, Leroy Merlin и Ашан был опубликован около 3:00 24 марта. Anonymous также опубликовали фото со страниц взломанных сайтов.

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Хакеры Anonymous атаковали сайты Decathlon, Leroy Merlin и Ашан 01
Хакеры Anonymous атаковали сайты Decathlon, Leroy Merlin и Ашан 02
Хакеры Anonymous атаковали сайты Decathlon, Leroy Merlin и Ашан 03

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Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    только так можно победить мордор - удары по всем фронтам...
  • хрен
    ХАКЕРАМ АНОНІМУС-- ЧЕСТЬ І ХВАЛА
  • Sophia-Maria Duglass
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