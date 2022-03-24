Российские самолеты обстреляли Лисичанск, множество поврежденных домов. Информация о погибших и раненых уточняется, - Гайдай. ФОТО
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Российские самолеты обстреляли Лисичанск на Луганщине.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Информация относительно погибших и раненых уточняется. Множество поврежденной инфраструктуры и жилых домов. На улице еще опасно!! Оставайтесь в укрытиях! Российские самолеты до сих пор в небе Луганщины!" - предостерегает он.