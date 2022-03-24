Россияне создали фейк о планах Украины вернуть Крым силой. Но ошиблись с инициалами Зеленского. ФОТО
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По российским соцсетям разгоняют фото якобы украинских медалей "За взятие Крыма". Инициалы Зеленского на удостоверении указаны неверно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фото медалей публикуют пропагандистские российские телеграм-каналы.
"За взятие Крыма" – медали, которыми украинские власти, вероятно, собирались наградить тех, кто отличился в бою за Крым. Незаполненные паспорта наград подписаны от имени Зеленского", – пишут пропагандисты.
Но при этом они ошиблись при изготовлении "документов" к медалям. Во-первых, "удостоверения" распечатаны на обычном принтере. Во-вторых, в инициалах Зеленского есть ошибка: они указаны как "В.А." при том, что на украинском инициалы Владимира Александровича - "В.О." ("Володимир Олександрович")