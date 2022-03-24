Казанский о городах, откуда приехали российские оккупанты: Мусор, ужасные дороги, гнилые бараки. И эти люди едут учить жить другую страну. ФОТОрепортаж

Города, из которых родом российские оккупанты, находятся в ужасном состоянии.

На это обратил внимание Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Ради интереса загуглил фото городов, откуда приехали ликвидированные в Украине российские оккупанты. Кострома, Гусиноозерск, Сызрань, Уссурийск, Чита etc. Некоторые города в 5-6 тысячах километров от Украины. Почти везде страшная разруха. Мусор, грязь на улицах, ужасные дороги, гнилые бараки, заброшенные дома, тотальный мрак. И эти люди всерьез едут "освобождать Киев", "спасать Чернигов"... Учить жизни другую страну, вместо того, чтобы хотя бы просто убрать говно со своих улиц", - рассказал он.

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