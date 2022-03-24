Несмотря на ежеминутную опасность, медицинские работники готовы помогать другим и спасать жизнь, - Минздрав. ФОТО

Минздрав разместил фото пострадавшей вследствие бомбардировки оккупантами центральной части Харькова работницы аптеки с просьбой распространить это сообщение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Минздрава.

"На обеих фотографиях одна украинка – фармацевт Нина Александровна Жук. Первое фото сделано до 24 февраля 2022 года на ее рабочем месте в аптечной сети 911 в Харькове. Второе – после бомбардировки оккупантами центральной части города.

Во время обстрелов фармацевт получила серьезные травмы лица. Впереди ее ждут многочисленные операции и долгая реабилитация, чтобы она вернулась к нормальной жизни. Лечение и протезирование, пластическая хирургия, помощь маммолога – это не полный список процедур, которые в ближайшее время нужно сделать украинке", - говорится в сообщении.





Как отмечается, к сожалению, это фото - далеко не первое и не единственное доказательство, что оккупанты нарушают все международные конвенции и доктрины.

"Доказательство жестокости, подлости и антигуманности. Вместе с тем, фотографии в очередной раз доказывают: несмотря на ежеминутную опасность, медицинские работники готовы помогать другим и спасать жизнь. Даже сейчас, в перерывах между обстрелами, они выходят на работу в Харькове, Херсоне, Бердянске, Каховке и многих других населенных пунктах, некоторые из них живут в аптеках или больницах, потому что из-за войны потеряли дом.

"Друзья! Мы впервые обращаемся к вам с просьбой распространить это сообщение. Это нужно, чтобы мировое сообщество знало, в каких условиях сейчас в Украине работает охранная система и какие изверги вторглись в нашу страну.

Спасибо всем работникам системы здравоохранения за мужество, выдержку и несокрушимый боевой дух, который стал неотъемлемой частью нашего времени.

Война пройдет, а воля останется с нами навсегда. Работаем. Выстоим. Победим!" - подытожили в Минздраве.

Читайте также: КГГА опубликовала список аптек КП "Фармация", работающих в штатном режиме: адреса