"Всем объясняют, что здесь теперь Россия и высовываться не следует. Митинговать невозможно", - как живется в оккупированном Мелитополе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Мелитополе российские военные борются с украинцами, не желающими превращаться в россиян. В захваченном в первые дни войны городе часть жителей сотрудничает с новой властью, а часть ждет, когда их освободят вооруженные силы Украины.

Об этом рассказали Би-би-си местные жители, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, днем ​​во вторник сотрудники комендатуры города Мелитополя, захваченного российскими военными 1 марта, собрали в БК имени Шевченко всех старших по домам и предложили сообщать силовикам о том, "где живут фашисты".

Под фашистами, как рассказал один из жителей Мелитополя, подразумеваются все, кто не согласен, что Мелитополь - это Россия, все, кто хранит или демонстрирует флаг или герб Украины, и все, кто считает легитимными украинские власти.

На вопрос, кто сейчас работает в комендатуре города, собеседник издания отвечает: "Там непонятно. По факту все не русские. - То есть местные? - Нет. (...) Кадыровцы или хрен его знает кто. Но на россиян очень мало похожи" .

В Мелитополь российские танки въехали 25 февраля. Именно в этот город вошли чеченские подразделения, утверждают очевидцы.

Сначала местные жители митинговали против вторжения каждый день. В городе, где спущены все украинские флаги и подняты российские, нет бензина и наличных денег, 40-летняя Ирина Безуглова ходила на все акции в поддержку Украины.

"Оружие вывезли из города 24 февраля, - рассказывает она. - Всех оставили безоружными. Мужчины ждали команды в оборону. Но всем раздали трудовые и отправили по домам. Может, так и правильно было, но это как отдать маньяку на растерзание".

Сначала безоружные мелитопольцы тормозили машины с русскими военными и разворачивали их. "Они тогда стреляли, но у ног. Потом появились активисты-организаторы, объяснили, что надо снимать много видео, зиг не трогать и машины не тормозить", - рассказывает Безуглова. "Зигами", "зетовцами" и "орками" в Мелитополе называют военных из России.

"Мы ходили и протестовали каждый день. Ребята постепенно отсеялись, но я ходила. Нас не трогали тогда на улицах. Но потом оказалось, что таскали, задержанных избивали хорошо и заставляли подписывать документы. И никто ничего не говорил. А после того, как взяли организаторов , нас уже открыто стали щемить и забирать на перевоспитание.

Также читайте: В Мелитополе российские оккупанты похитили трех граждан Израиля – семью Кумок. В это же время Израиль не хочет ссориться с россиянами, - Верещук

По словам 30-летней Анны Ким, особенно много людей вышли 11 марта, после того, как российские военные похитили местного мэра Ивана Федорова. 16 марта украинским властям удалось договориться об его освобождении в обмен на девять российских пленных.

Переломным в истории мелитопольского сопротивления стал митинг 14 марта. Тогда, рассказывают участники акции, на главную площадь города привезли много бронетехники, ее оцепили "больше ста военных", а по периметру расставили снайперов. Но активисты "все равно туда просочились". В центре площади их оказалось не более 20 человек.

"Военные нас не били, ну, они нас таскали, - вспоминает Безуглова. - Забрали у нас паспорта, сказали, это теперь не документы, а вообще бумажки. Наши начали кричать, мол, верните паспорт - мы уйдем. Одного из наших мужиков забрали , но он такой проукраинский патриот, его придется избивать сильно и долго".

Женщина рассказывает о девушке и юноше лет 17-ти. На плечах юноши был желто-синий флаг. "Военные ему говорят, мол, ушел отсюда, - вспоминает собеседница издания - Он говорит, почему? Это моя земля. Они говорят - это Россия. Он начал кричать "Слава Украине!" Его начали бить, тянуть, сорвали флаг - я накрутила его на себя".

Безуглова попросила, чтобы парня отпустили. Юношу сначала вытащили из машины, "начали что-то говорить в духе, чтобы больше не появлялся, а он их послал". "Они ему всадили в живот и снова потащили в машину. Я полезла за ним в машину, кричу, что берите тогда и меня", – рассказывает Безуглова.

"Внутри развязала парню глаза, руки, спросила, сильно ли били. Говорит, пока жив. Я его начала уговаривать выйти, сказать, что больше не пойдет митинговать, говорю, ну ради меня, ну что тебе стоит. Он вышел, и они его отпустили... А потом военные ко мне заходят: "Ну что, ты за них сюда полезла, а они все разбежались". Я говорю: "Да мне все равно".

Раз десять военные заходили к Ирине в машину: "Рассказывали, куда они меня вывезут, что они со мной сделают, а у меня состояние - ну просто все равно, .. я в своем городе ничего поделать, что ли, не могу? Я только за собаку свою боялась. В результате они меня сами попросили вылезти из этой машины. Я им говорю, везите куда хотите, снимать флаг не буду". Безуглова так и пошла в флаге.

На следующий день Безуглова и другие активисты пошли на акцию к Братскому кладбищу. Оттуда, как она рассказывает, ее забрали во второй раз – посадили в невысокую машину с бойницами для автоматов.

"Я начала кричать, чтобы других туда не сажали, пыталась вытолкать ногами того, кто тащил туда людей... Он меня ударил прикладом, поволок, пристегнул наручниками. Мужчину рядом тоже стали бить... Один был в черных очках - я еще подумала , что он шпион, - а он возвращается, а у него зубов нет и половина лица отмечена..."

Пока митингующих везли из города, они выбросили телефоны через отверстия бойниц. Машина остановилась в 50 километрах от Мелитополя, и людей выпустили в поле. Там Безуглова увидела, как выглядят пригороды: "Ну просто все разбито, разрушено, разворовано, везде эти солдатские пайки, полный срач, техника без конца ездит, просто ад..."

В поле мелитопольцев не избивали. Просто выпустили, и домой они шли пешком. Безуглова говорит, что ей даже флаг вернули, которым она "из окна махала и оттуда фак им показывала".

Подавляющее большинство военных в Мелитополе – из Чечни, уверяют пять собеседников Би-би-си. "Их просто колоссальное количество", - утверждает Ким, добавляя, что ведут себя чеченские военные "очень агрессивно, на контакт с местными не идут".

В Мелитополе, по словам собеседников Би-би-си, митинговать невозможно. Активисты если и решаются выйти на улицу, то максимум вдвоем – "и вокруг нас в парке ходят военные, наблюдают". "Наверное, мы как люди в Москве теперь чувствуем себя", - вздыхает Безуглова.

"Российские военные высчитывают уже заранее, где мы можем собраться – и уже там огромное количество военных. Территория оцеплена везде, где можно было хотя бы более-менее толпой собраться", – описывает ситуацию с протестами Анна Ким.

Мелитопольцы, по словам местного жителя, графического дизайнера Дмитрия, уже планируют собирать виртуальные проукраинские митинги в "Зуме", если у них нет возможности выходить на улицы.

"Якщо йдеться про українців, що мітингують, то зараз військові нахабно людей крадуть", - стверджує Дмитро. На якийсь час пропадають журналісти, активісти, підприємці, пожежні та дільничні.

Местные жители подозревают, что к похищениям представителей украинской власти и активистов может быть причастна "новая коллаборационистская власть в городе". По мнению Анны, коллаборанты – это местные депутаты из пророссийской партии "Оппозиционный блок".

"Эта партия в нашем городе сейчас узурпировала власть. И.о. мэра, его заместители, даже некоторые объекты ЖКХ, в частности водоканал, уже находятся под властью представителей "Оппозиционного блока", - рассказывает она. Так, по ее словам, владелец местного телеканала – мелитопольский депутат от "Оппозиционного блока" – добровольно отдал его частоты под вещание российского ТВ.

В первые дни войны мелитопольцы организовали в местном Дворце культуры имени Шевченко волонтерский штаб. Оттуда осуществлялась координация волонтерской помощи городу, горожане могли бесплатно получить еду, необходимые лекарства, одежду. Но вошедшие в город русские войска захватили здание Дворца культуры, волонтеров оттуда выгнали, а всю собранную ими гуманитарную помощь заблокировали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Мелитополе российские оккупанты похитили четырех журналистов. ФОТО