В результате обстрелов в Луганской области погибли пять человек, восемь ранены, - Гайдай. ФОТО

В Луганской области в результате обстрелов за пол дня погибли пять человек, восемь ранены.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Рашисты не перестают убивать мирных. В Луганской области за пол дня пятеро погибших, восемь раненых", - сообщил Гайдай.

Так, в результате авиационного обстрела в Лисичанске загорелись гаражи, есть раненые.

В Рубежном в результате обстрела загорелась кровля многоэтажного дома, в другом районе жилой дом горел и начал разрушаться. Есть раненые.

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В Новотошковке произошло возгорание жилого дома. В Северодонецке - прямое попадание в здание кинотеатра, повреждены два жилых дома, горели гаражи, а также перебит газовод. Также российские оккупанты осуществили прямое попадание в крышу здания школы, в подвале которой находились люди. Без возгорания и жертвы.

В одном из районов загорелись два автомобиля. Один погибший и один раненый. Двое погибших обнаружены возле жилого дома.

"К сожалению, за пол дня мы потеряли пятерых… российская авиация до сих пор в небе Луганщины!" – отметил Гайдай.

Глава Луганской ОВ призвал жителей находиться в укрытиях.





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