Новости Фото • Агрессия России против Украины, Война

650 укрытий в Киеве уже подключены к Wi-Fi. ФОТОрепортаж

2 0724
650 укрытий в Киеве уже подключены к Wi-Fi – это почти 70% полученных заявок.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Это почти 70% полученных заявок", – сообщил Петр Оленич.

650 укрытий в Киеве уже подключены к Wi-Fi 01
650 укрытий в Киеве уже подключены к Wi-Fi 02
650 укрытий в Киеве уже подключены к Wi-Fi 03
650 укрытий в Киеве уже подключены к Wi-Fi 04

Оформление заявки на подключение доступно в городском приложении "Киев Цифровой" и на официальной платформе https://wifi.kyivcity.gov.ua/

Напомним, что у "Киев Цифровой" также появился раздел "Помощь киевлянам", где можно предложить предоставление гуманитарной помощи и записаться в волонтеры.

ТОП-новости

все новости