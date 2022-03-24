650 укрытий в Киеве уже подключены к Wi-Fi. ФОТОрепортаж

650 укрытий в Киеве уже подключены к Wi-Fi – это почти 70% полученных заявок.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Это почти 70% полученных заявок", – сообщил Петр Оленич.













Оформление заявки на подключение доступно в городском приложении "Киев Цифровой" и на официальной платформе https://wifi.kyivcity.gov.ua/

Напомним, что у "Киев Цифровой" также появился раздел "Помощь киевлянам", где можно предложить предоставление гуманитарной помощи и записаться в волонтеры.