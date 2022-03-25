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Стадионы в Европе во время плей-офф отбора ЧМ 2022 в желто-синем – невероятная поддержка Украины. ФОТОрепортаж

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На отборочных матчах плей-офф отбора ЧМ 2022, состоявшихся в Европе, на стадионах было много желтого и синего цветов и флагов Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке телеканал Футбол.

"Невероятная поддержка во время матча плей-офф отбора ЧМ 2022. Трибуны стадиона "Кардифф Сити", где встретились Уэльс и Австрия, заполнены синим и желтым", - говорится в сообщении.

Стадионы в Европе во время плей-офф отбора ЧМ 2022 в желто-синем – невероятная поддержка Украины 01
Стадионы в Европе во время плей-офф отбора ЧМ 2022 в желто-синем – невероятная поддержка Украины 02
Стадионы в Европе во время плей-офф отбора ЧМ 2022 в желто-синем – невероятная поддержка Украины 03
Стадионы в Европе во время плей-офф отбора ЧМ 2022 в желто-синем – невероятная поддержка Украины 04

Матч  Швеция-Чехия

Стадионы в Европе во время плей-офф отбора ЧМ 2022 в желто-синем – невероятная поддержка Украины 05

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  • Саша Пончик
    Слава Украине! Весь мир с нами!
  • Чайка Київ
    Дякуємо !!!
  • оззи
    ха. москалей писдят?
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