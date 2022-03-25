Стадионы в Европе во время плей-офф отбора ЧМ 2022 в желто-синем – невероятная поддержка Украины. ФОТОрепортаж

На отборочных матчах плей-офф отбора ЧМ 2022, состоявшихся в Европе, на стадионах было много желтого и синего цветов и флагов Украины.