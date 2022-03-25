Оккупанты всю ночь били по Луганщине, линия фронта без изменений. В Рубежном двое погибших - Гайдай. ФОТО

Войска РФ всю ночь не прекращали обстреливать Луганщину. Больше всего открывали огонь по Кременной, Новодружеску, Лисичанску, Попасной, Северодонецку и Рубежному.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты били всю ночь. Двое погибших рубежан. Из-за постоянных обстрелов спасатели не могли тушить пожары, повлекшие за собой обстрелы", - пишет он.

По словам Гайдая, линия фронта по-прежнему без изменений. Более всего за ночь оккупанты открывали огонь по Кременной, Новодружеску, Лисичанску, Попасной, Северодонецку и Рубежному.

"Там, где орки частично зашли в города - Попасная и Рубежное - без изменений, враг не продвинулся, города под украинским флагом. В результате обстрелов есть поврежденные жилые дома, возгорание в квартирах. В Рубежном на улице обнаружены тела двух погибших. ГСЧС крайне тяжело выезжать на вызовы, тушение пожаров усложняется из-за того, что обстрелы не утихают", - добавляет он.

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"Жертв может быть больше, потому что пылает повсюду, и в некоторых местах, из-за несмолкаемых обстрелов, спасатели начали разбирать завалы позже. Россияне не прекращают попыток оккупировать город – идут на все, убивая мирных граждан. Вообще, у нас, как и по всей стране, не хватает пожарных на столь значительное количество одновременных возгораний. Вот вчера произошел 21 пожар в жилых домах. Они пытаются успеть повсюду, скорее разобрать завалы, достать людей, но очень часто россияне огонь не прекращают часами", - цитирует Гайдая пресс-служба Луганской ОВА.

Так, сегодня ночью, по предварительным данным, после разрыва снарядов пламенем охватило три жилых дома в центре Рубежного.