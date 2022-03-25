Украинские морпехи-разведчики уничтожили очередную партию российской техники и живую силу противника. ФОТО
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Украинские воины из отдельного разведывательного батальона морской пехоты уничтожили очередную российскую технику и живую силу противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.
На каком направлении это произошло, по понятным причинам не уточняется.
Как отмечается, украинские воины из разведывательного батальона морской пехоты не из тех, кого можно увидеть в лентах ежедневных новостей.
"Они работают дерзко, смело и очень эффективно. Обязательно придет время, когда можно будет рассказать об их героических поступках. Однако сейчас, вглядываясь в очередные сведения о потерях рашистов, знайте, морпехи-разведчики каждый день уничтожают оккупантов. Тем самым делают немалый вклад во всеукраинскую копилку добрых дел под названием Победа Украины", - говорится в сообщении.