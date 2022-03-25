Последнее сражение сержанта Ханина: украинец из Крыма бился до конца. ФОТО

Командир парашютно-десантного отделения 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады сержант Андрей Ханин погиб 26 февраля 2022 года во время штурма Волновахи. 33-летний десантник был командиром боевой машины. Во время боя он уничтожил танк захватчиков и около 10 солдат противника. Даже получив тяжелое ранение, воин помогал побратимам и до последнего выполнял свой долг.

Андрей родился 19 марта 1988 года в живописном селе Веселовка в АР Крым. Всегда честный и принципиальный юноша в свое время неслучайно избрал нелегкий путь стражей закона и поступил в Харьковский национальный университет внутренних дел, где получил специальность "Правоведение". После выпуска служил в одном из спецподразделений МВД в Крыму. Вплоть до 2014 года. Тогда под дулами автоматов "зеленых человечков" Ханин был вынужден покинуть свой родной Крым, ведь он никогда не смог быть предателем, в отличие от тех, кого еще вчера называл друзьями, а сейчас они продались за 30 сребреников. Эти события навсегда запечатлелись в душе юноши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на armyinform.com.ua.

После аннексии парень переехал в Днепр, где быт, как и все остальное, пришлось налаживать с нуля. Он твердо решил, что больше никогда и шагу не сделает со своей земли.

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Весной 2021 года Андрей поступил на военную службу в 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду. Сначала занимал должность командира отделения — командира боевой машины, а затем стал главным сержантом парашютно-десантного взвода. С первых дней он понял, что на своем месте, на самом деле, среди СВОИХ. Здесь никто и никогда не нанесет удара в спину, потому что десантники своих не бросают и не отступают.

Не отступил во время своего последнего боя и сержант Андрей Ханин. Имея железную волю и несгибаемый характер, он храбро до последнего вздоха боролся за Украину и за своих побратимов. Именно ему обязана жизнью боевой медик младший сержант Валентина Приходько, которую Андрей спасал, несмотря на свое ранение.

— Я очень хочу вернуть Крым, чтобы снова слышать на его берегах ни с чем несравнимый шум свободного моря, чтобы прогуливаться по дворам Ханского дворца с минаретами и пить непревзойденный крымскотатарский кофе… Проклятые оккупанты отобрали мой дом и мою малую родину. Я обязательно ее верну! – такими мечтами делился с друзьями сержант Ханин.

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Сейчас его побратимы продолжают героически защищать Украину, не давая врагу никакой возможности претворить свои захватнические планы в жизнь. И все они верят, что будут праздновать победу в украинском и так дорогом для Андрея Крыму.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, сержанту Андрею Ханину присвоено звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" (посмертно).

Слава Героям!