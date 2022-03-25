Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ. ФОТОрепортаж
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Частные самолеты Владимира Потанина, Юрия Шефлера, Рустама Терегулова, Александра Светакова, Аркадия Воложа и Эдуарда Бермана выставлены на продажу.
Об этом УП сообщили собеседники в авиационной сфере, передает Цензор.НЕТ.
Информация о продаже GULFSTREAM G650 приближенного к Путину олигарха Владимира Потанина уже размещена на сайте оператора борта и на ресурсах по продаже самолетов. Борт 2017 года стоит около 60 миллионов долларов.
Также на том же сайте можно увидеть информацию о продаже самолета GULFSTREAM G650 Шефлера
И BOEING 737-700 Терегулова.
Другие бизнесмены продают свои самолеты непублично.
Bombardier Global 6000 Аркадия Воложа
Gulfstream G650 Светакова