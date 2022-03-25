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Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ. ФОТОрепортаж

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Частные самолеты Владимира Потанина, Юрия Шефлера, Рустама Терегулова, Александра Светакова, Аркадия Воложа и Эдуарда Бермана выставлены на продажу.

Об этом УП сообщили собеседники в авиационной сфере, передает Цензор.НЕТ.

Информация о продаже GULFSTREAM G650 приближенного к Путину олигарха Владимира Потанина уже размещена на сайте оператора борта и на ресурсах по продаже самолетов.  Борт 2017 года стоит около 60 миллионов долларов.

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Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ 01
Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ 02
Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ 03

Также на том же сайте можно увидеть информацию о продаже самолета GULFSTREAM G650 Шефлера

Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ 04
Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ 05
Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ 06
Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ 07

И BOEING 737-700 Терегулова.

Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ 08
Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ 09
Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ 10
Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ 11

Другие бизнесмены продают свои самолеты непублично.

Bombardier Global 6000 Аркадия Воложа

Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ 12

Gulfstream G650 Светакова

Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ 13
Российские олигархи массово распродают свои самолеты, - СМИ 14

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Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Правильно. Купляти треба оленів і їздових собак.
  • Diogen Gdl
    это точно женщина? харя как у орка.
  • экзорцист
    Так вона ж росіянка. Не вимагайте від неї більшого, чим вона є. Дегенеративна гілка людиноподібних мавп.
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