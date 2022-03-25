Штурмовики 128-й бригады уничтожили чеченцев из Росгвардии и захватили трофейное оружие и технику оккупантов. ФОТОрепортаж

Украинские военнослужащие в ходе боевых столкновений уничтожили трех чеченских бойцов из крупнейшего военного соединения Росгвардии и захватили трофейное оружие и технику.

Об этом сообщает 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе последних боевых столкновений с российскими оккупационными войсками штурмовики 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожили троих бойцов росгвардии и взяли трофейное оружие и технику".

Судя по документам, закарпатской бригаде пытались противостоять гвардейцы 46-й отдельной бригады оперативного назначения нацгвардии России – крупнейшего соединения росгвардии, которое базируется в Чечне. Это соединение было создано еще в 2000 году для борьбы с силами чеченского сопротивления, воевавшими с Кремлем, поэтому имеет долгий опыт боевых действий. Однако он не помог при встрече со штурмовиками 128-й бригады Вооруженных Сил Украины.

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В результате боевой стычки уничтожены трое росгвардейцев, служивших в 94-м полку бригады, дислоцирующегося в г. Гудермес, и 96-м полку, дислоцирующемся в г. Урус-Мартан Чеченской Республики.

Вот их данные:

Старший сержант Маччиев Анвар Гусейнович;

Магомедов Магомед Хизригаджиевич 30 марта 1989 г. рождения с. им. Карла Маркса Кизлярского района Республики Дагестан;

Магомедов Магомед Шарамазанович 10 сентября 1993 г. рождения с.Муны Ботлихского района Республики Дагестан.

У уничтоженных врагов изъяты личные жетоны и документы: путевой лист водителя БТР-80 с данными водителя, старшего машины, расходом топлива и т.п.;

Рабочая тетрать замкомандира 1-й роты особого назначения старшего лейтенанта Петрова Ф.Г. со списком личного состава: 14 военных, в том числе один офицер;

Сведения о боевой технике подразделения – четыре бронетранспортера "БТР-80" и три военных грузовика "Урал 4320".

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Штурмовики 128 бригады взяли также трофеи – неповрежденный БТР-80 (на фото) и оружие – пулеметы Калашникова, автомат Калашникова, снайперскую винтовку Драгунова (СИД) с боеприпасами.

И техника, и оружие теперь будут служить нашей бригаде", - говорится в сообщении.





















