Итальянский суд освободил украинского режиссера Лавренчука. ДОКУМЕНТ

Суд Неаполя вынес решение об освобождении гражданина Украины Евгения Лавренчука, незаконно задержанного в Неаполе в декабре 2021 года по запросу России о его экстрадиции, признав обвинения против него со стороны РФ сфабрикованными, а мотивы преследования – политическими.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в своем фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Решение стало результатом инициированного мною обращения Национальной полиции Украины к Интерполу о злоупотреблении Россией сведениями в информационной системе Интерпол. По результатам этого обращения сведения о гражданине Украины Евгении Лавренчуке, которые обрабатывались в учетах Интерпола по запросу Национального центрального бюро Интерпола в Российской Федерации, были удалены из-за их несоответствия положениям статьи 3 Устава Интерпола, согласно которой строго-настрого запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера", - написала Денисова.

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По ее словам, в свою очередь суд Неаполя поставил точку в этом процессе и освободил Евгения Лавренчука.

Денисова выразила благодарность министру юстиции Италии Марти Катари, главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко, консульской службе Украины в Италии.



