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Российские оккупанты пытаются подкупить рублями населения в Геническе, - прокуратура. ФОТОрепортаж

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Оккупанты начали подкупать население Геническа рублями, прокуратура возбудила уголовное дело по статье о финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя и захвата государственной власти.

Об этом идет речь в сообщении Херсонской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, на территории города Геническ Херсонской области оккупанты выдают местным жителям возможные средства - рубли. Такие бумажки захватчики раздают местным в размере 10 тысяч на одного человека. По процессуальному руководству Херсонской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя, захвата государственной власти (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Правоохранители принимают меры по установлению причастных лиц к указанным незаконным действиям и привлечению их к ответственности.

Российские оккупанты пытаются подкупить рублями населения в Геническе, - прокуратура 01
Российские оккупанты пытаются подкупить рублями населения в Геническе, - прокуратура 02
Российские оккупанты пытаются подкупить рублями населения в Геническе, - прокуратура 03

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ага! підкупіть такого срублями ))))) хератам!!!
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    С ножом пошел на БМД и победил: украинский Рэмбо провел молниеносную операцию



    "Знакомьтесь - Рэмбо.
    Во время одного из рейдов незаметно подскочивший к вражеской БМД открывший люк зарезал ножом механика.
    Вытащил его пистолет. Застрелил командира машины.
    Вытащил пулемет отстрелял БК. Вбросил пулемет в коробку.
    Вывел коробку из боя. И привел ее в расположение подразделения",

    Героям СЛАВА !!!
  • Антип61
  • Dust
    #ру ***

    навіть окупаційні марки і то елегантнішими були
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