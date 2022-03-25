Российские оккупанты пытаются подкупить рублями населения в Геническе, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Оккупанты начали подкупать население Геническа рублями, прокуратура возбудила уголовное дело по статье о финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя и захвата государственной власти.

Об этом идет речь в сообщении Херсонской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, на территории города Геническ Херсонской области оккупанты выдают местным жителям возможные средства - рубли. Такие бумажки захватчики раздают местным в размере 10 тысяч на одного человека. По процессуальному руководству Херсонской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения конституционного строя, захвата государственной власти (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Правоохранители принимают меры по установлению причастных лиц к указанным незаконным действиям и привлечению их к ответственности.





