"Маленький городок, которому удалось помешать крупным планам России": репортаж BBC из Вознесенска. ФОТОрепортаж

Это было одно из самых решающих сражений войны - ожесточенная двухдневная борьба за контроль над сельскохозяйственным городком Вознесенск и его стратегически важным мостом.

Об этом пишет журналист Эндрю Хардинг в статье для BBC News, передает Цензор.НЕТ.

Победа позволила бы российским войскам продвинуться дальше на запад вдоль побережья Черного моря к огромному порту Одесса и крупной атомной электростанции. Вместо этого украинские войска при поддержке сборной армии местных добровольцев нанесли сокрушительный удар планам России, сначала взорвав мост, а затем отбросив армию вторжения на 100 км на восток.

"Сложно объяснить, как мы это сделали. Это благодаря боевому духу наших местных жителей и украинской армии", — сказал 32-летний мэр Вознесенска Евгений Величко, стоя в бронежилете со своими охранниками возле горсовета.

Но почти через три недели после этого боя мэр предупредил, что, вероятно, неизбежно новое нападение российских войск и что у защитников города не хватает оружия, чтобы отразить их во второй раз.

"Это такое стратегическое место. Мы защищаем не только город, но и всю территорию за ним. И у нас нет тяжелого вооружения, которое есть у нашего врага", — сказал он.

Как и на многих других фронтах на Украине, противотанковые ракеты, поставленные британцами, сыграли решающую роль в переломе ситуации с российской бронетехникой в ​​Вознесенске, в результате чего город был завален до 30 единиц разбитой техники - танками, броневиками и даже вертолетом.

"Только благодаря этому оружию мы смогли победить нашего врага здесь. И мы говорим спасибо нашим партнерам за их поддержку. Но нам нужно больше. Конвои противника будут продолжаться", — сказал Величко.

Стратегическое значение Вознесенска стало очевидным вскоре после того, как русским войскам не удалось захватить еще более крупный мост южнее через вторую по величине реку Украины — Южный Буг.

Сегодня Вознесенск — еще не совсем обезлюдевший город, в котором регулярно звучат сирены воздушной тревоги. Но за последние недели тысячи людей уехали на поезде или по ухабистым проселочным дорогам, которые петляют по обширным холмистым пшеничным полям.

Многие из тех, кто решил остаться, по-прежнему, кажется, хотят рассказать о своей замечательной победе.

"Это было колоссальное усилие всего города", — сказал Александр, местный владелец магазина, который запечатлел себя на передовой с AK47, крича: "Давайте, мои милашки!", пока другой доброволец выпустил по российским позициям реактивную гранату.

"Мы использовали охотничьи ружья, люди бросали кирпичи и бутылки. Старушки грузили тяжелые мешки с песком.

"Русские не знали, куда смотреть и откуда будет следующая атака. Я никогда не видел, чтобы громада собиралась таким образом", — сказал он, стоя у искривленных обломков моста, который украинские силы разрушили через несколько часов после первого русского нападения.

Спутанные гусеницы русских танков до сих пор лежат в саду Светланы Николаевны в селе Раково на южной окраине Вознесенска, где происходили одни из самых ожесточенных боев. Окровавленные бинты и русские пайки валяются среди живой изгороди.

59-летняя женщина указала на сарай для инструментов своего мужа, объяснив, что двое пленных украинских солдат содержались там русскими и были спасены от казни только в результате всплеска боевых действий.

"Посмотрите на пятна крови на моей двери", — сказала она, приглашая нас в свой ветхий домик. Пока она и ее семья укрылись в соседнем подвале, русские превратили весь ее дом в импровизированный полевой госпиталь.

"Я вернулась за одеждой на второй день. Повсюду валялись раненые. По-моему, их было десять. Я отчистила большую часть крови", — сказала она.

"Они ушли в спешке, в одну ночь. Они бросили все — сапоги, носки, бронежилеты, каски — и просто погрузили своих убитых и раненых и убежали".

Местному распорядителю похорон Михаилу Сокуренко пришлось искать в полях тела русских, а затем грузить их в вагон поезда.

"Я не считаю их людьми [после того, что они здесь сделали]. Но было бы неправильно просто оставить их в поле, чтобы они даже после смерти пугали людей", — сказал он.

"Эти русские больны на голову, так что нам придется оставаться начеку. Но придет победа, и мы выгоним русских со всех наших земель".