Россияне уничтожили архив Службы безопасности в Черниговской области. 13 тысяч дел репрессированных в советское время утрачены навсегда. ФОТО

Директор Архива Национальной памяти Игорь Кулик обнародовал информацию о том, что российские оккупанты уничтожили архив СБУ в Черниговской области. Это значит, что документов о репрессированных при СССР из Черниговщины больше нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Кулик подчеркнул: "Об этом в своем телеграм-канале сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В подразделении СБУ в Чернигове хранились значительные массивы документальных материалов: около 13 тысяч дел на репрессированных, а также документы советской спецслужбы – приказы, переписки, личные и агентурные дела ХХ века.

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К сожалению, часть украинцев уже никогда не сможет узнать правду о своих родственниках, репрессированных советским режимом.

Этой трагедии можно было бы избежать, если бы дела были переданы в Архив национальной памяти. Остановка реконструкции на Пуховской, 7 сделала это невозможным, и важные документы теперь утрачены навсегда".

На фото: пожар здания Управления СБУ в Черниговской области 25.02.2022.