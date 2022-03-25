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Россияне уничтожили архив Службы безопасности в Черниговской области. 13 тысяч дел репрессированных в советское время утрачены навсегда. ФОТО

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Директор Архива Национальной памяти Игорь Кулик обнародовал информацию о том, что российские оккупанты уничтожили архив СБУ в Черниговской области. Это значит, что документов о репрессированных при СССР из Черниговщины больше нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Кулик подчеркнул: "Об этом в своем телеграм-канале сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В подразделении СБУ в Чернигове хранились значительные массивы документальных материалов: около 13 тысяч дел на репрессированных, а также документы советской спецслужбы – приказы, переписки, личные и агентурные дела ХХ века.

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К сожалению, часть украинцев уже никогда не сможет узнать правду о своих родственниках, репрессированных советским режимом.

Этой трагедии можно было бы избежать, если бы дела были переданы в Архив национальной памяти. Остановка реконструкции на Пуховской, 7 сделала это невозможным, и важные документы теперь утрачены навсегда".

Россияне уничтожили архив Службы безопасности в Черниговской области. 13 тысяч дел репрессированных в советское время утрачены навсегда 01

На фото: пожар здания Управления СБУ в Черниговской области 25.02.2022.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    А чому їх не оцифрували???
  • Vitia Ma
    Тому що СБУ 30 років займалась зароблянням бабла й фактично була філією ФСБ, а не своїми функціональними обов'язками! Вони могли навіть не самі оцифрувати а попросити істориків і ті б задоволенням все зробили й безкоштовно!
  • Mykhailo Stepanov
    взагалі то все це можна було б давно оцифрувати....
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