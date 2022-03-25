Россияне уничтожили архив Службы безопасности в Черниговской области. 13 тысяч дел репрессированных в советское время утрачены навсегда. ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Кулик подчеркнул: "Об этом в своем телеграм-канале сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
В подразделении СБУ в Чернигове хранились значительные массивы документальных материалов: около 13 тысяч дел на репрессированных, а также документы советской спецслужбы – приказы, переписки, личные и агентурные дела ХХ века.
К сожалению, часть украинцев уже никогда не сможет узнать правду о своих родственниках, репрессированных советским режимом.
Этой трагедии можно было бы избежать, если бы дела были переданы в Архив национальной памяти. Остановка реконструкции на Пуховской, 7 сделала это невозможным, и важные документы теперь утрачены навсегда".
На фото: пожар здания Управления СБУ в Черниговской области 25.02.2022.