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Оперативники полиции Киева задержали диверсионно-разведывательную группу. ФОТОрепортаж

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Злоумышленники фотографировали размещение блокпостов на территории города и передавали эту информацию врагу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"В ходе отработки оперативной информации сотрудники управления уголовного розыска столичного главка совместно с работниками Департамента борьбы с наркопреступностью и спецназначениями КОРДа, в Подольском районе задержали группу лиц, причастных к диверсионно-разведывательной деятельности. В ее состав входило трое мужчин 1975, 1979 и 1997 годов рождения и женщина, 2000 года рождения.

Правоохранители обнаружили в мобильных телефонах фигурантов фотографии блок-постов на территории города Киева. В настоящее время указанная группа лиц была передана сотрудникам профильных служб для дальнейшей отработки и проведения мероприятий по установлению других участников диверсионно-разведывательной деятельности", - отмечается в сообщении.

Оперативники полиции Киева задержали диверсионно-разведывательную группу 01
Оперативники полиции Киева задержали диверсионно-разведывательную группу 02
Оперативники полиции Киева задержали диверсионно-разведывательную группу 03

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Топ комментарии

  • юрий П cf937564
    чому їхні пики ховаєте,а може хто впізнав би?
  • 1sarmat
    Нариков по ходу наняли.
  • krot_lub
    Для чого рила козломордих закрили?
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