Жертв от ракетного удара в Виннице нет, – городской голова Моргунов. ФОТО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме написал мэр города Сергей Моргунов.
"Сегодня, по информации Командования ВС ВСУ, российские захватчики нанесли ракетный удар по территории Командования, что привело к существенным разрушениям инфраструктуры. Важно, что жертв нет. Последствия еще уточняются", - написал он.
Мэр попросил винничан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытия.
Также он поблагодарил за то, что винничане не распространяли фото и видео с места удара, чтобы не помогать врагу.
Как отметило Командование Воздушных Сил 25 марта, около 16.30, российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Командования Воздушных Сил ВС Украины в Виннице.
Всего рашисты выпустили шесть крылатых ракет. Часть из них была сбита противовоздушной обороной. Остальные попали в несколько сооружений, нанеся существенные разрушения инфраструктуре.