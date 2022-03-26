Полиция изъяла у населения 11 танков в Полтавской области за последний месяц. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С начала широкомасштабного вторжения России в Украину полицейские Полтавщины изъяли из незаконного оборота 11 танков, 2 бронеавтомобиля, 8 пулеметов, 9 автоматов, 5 винтовок, 10 пистолетов, около 4000 патронов разного калибра, 14 гранат и около 200 единиц других боеприпасов.