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Полиция задержала лиц, расстрелявших двух гражданских в Киевской области. ФОТО

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В Киевской области полиция задержала автоматчиков, безжалостно расстрелявших двух гражданских лиц в Большой Дымерке.

Об этом сообщает Полиция Киевской области в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"13 марта два палача с автоматами угнали автомобиль и по дороге расстреляли двух гражданских лиц, которые передвигались на легковушке.

Тогда полиция оперативно задержала одного из стрелков, им оказался 29-летний житель Большой Дымерки. Второго стрелка задержали на днях в Броварах.

30-летний ранее судимый выходец из Богдановки скрывался от полиции и караулил правоохранителей с гранатой в кармане", - говорится в сообщении.

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Полиция задержала лиц, расстрелявших двух гражданских в Киевской области 01


Полиция задержала лиц, расстрелявших двух гражданских в Киевской области 02

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Вважаю потрібно вже розстрілювати таких покидьків по законах військового часу...
  • валерий коренев 41e3634f
    У нас что не введено военное положение??? Да сколько можно миндальничать со всякой мразью!!!!!!!
  • A rt fb16bfd9
    У русского водителя, въехавшего в Германию не хило бомбит от украинских флагов

    Этих тоже надо задерживать!!! Живи в своей роисии!!!!! Нехрена ездить по европам!!! Так нет, он патриот, но жить в зажопинске, который сотворил его патриотизм не хочет.
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