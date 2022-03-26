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Фронтмен группы "Бумбокс" Хлывнюк, являющийся бойцом теробороны, получил ранение вследствие минометного обстрела. ФОТОрепортаж

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Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, с начала войны служивший в теробороне, получил ранение.

Об этом он написал в своем Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"Минометный огонь и счастливый 300. Для моих слушателей из России. Вот с какими нацистами вы сражаетесь, идиоты", - рассказал Хлывнюк.

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"К сожалению, наша колонна потеряла два пикапа, но верю, что наши волонтеры с этим справятся", - добавил он.

Фронтмен группы Бумбокс Хлывнюк, являющийся бойцом теробороны, получил ранение вследствие минометного обстрела 01
Фронтмен группы Бумбокс Хлывнюк, являющийся бойцом теробороны, получил ранение вследствие минометного обстрела 02
Фронтмен группы Бумбокс Хлывнюк, являющийся бойцом теробороны, получил ранение вследствие минометного обстрела 03

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  • GoodWin
    Андрію, тримайся. Одужуй.
  • GoodUncle
    Шрами прикрашають обличчя чоловіка. Міцного здоров"я тобі Андрію!
  • Ромарио Гомес
    Без сенсу українським бджілкам розмовляти з рашамухами.
    Дай боже здоров`я герою. Бережи себе!
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