Фронтмен группы "Бумбокс" Хлывнюк, являющийся бойцом теробороны, получил ранение вследствие минометного обстрела. ФОТОрепортаж
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Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, с начала войны служивший в теробороне, получил ранение.
Об этом он написал в своем Instagram, передает Цензор.НЕТ.
"Минометный огонь и счастливый 300. Для моих слушателей из России. Вот с какими нацистами вы сражаетесь, идиоты", - рассказал Хлывнюк.
"К сожалению, наша колонна потеряла два пикапа, но верю, что наши волонтеры с этим справятся", - добавил он.